اليونيسف: الاطفال يدفعون ثمن العنف في العراق

2020/11/19 | 10:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت منظمة اليونيسف عن أسفها لاستشهاد طفلة في قصف صاروخي استهدف المنطقة الخضراء ليل الثلاثاء الماضي.

وقالت حميد لاسيكو ممثلة المنظمة الاممية في العراق، في بيان لها يوم الخميس، "يؤسفنا جدا ويحزننا أن هجمات البارحة في بغداد قد قتلت طفلا وجرحت عدة أشخاص آخرين"، مشيرة الى ان "الغرض من البيوت هو أن تكون أكثر الأماكن أمنا للأطفال.



فالبيت هو المكان الذي يتمتع فيه الأطفال بالحماية ويحاطون بالحب والحنان والرعاية من أهلهم وأسرهم".

وأضافت لاسيكو "ما يزال العنف هو المعيار السائد في العراق منذ ما يقارب الأربعين عاما وما زال الأطفال هم الذين يتحملون وطأته ويدفعون ثمنه"، داعية "كافة الاطراف في العراق الى حماية الأطفال في كل الأوقات، والامتناع عن مهاجمة المدنيين والبنى التحتية المدنية والمناطق المأهولة، بما في ذلك مساكن الناس الآمنين".

وشددت لاسيكو على انه "آن الأوان لكي يحصل أطفال العراق على الراحة التي يستحقونها كثيرا.



آن أوان انهاء العنف وألى الأبد في بلد ما برح يدفع ثمنا باهضا خلال الأربعين عاما الماضية."

وكانت سبعة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، فيما سقطت 3 منها خارج المنطقة الخضراء احداها على منزل مما ادى الى استشهاد طفلة و5 مدنيين، حسبما اعلنته خلية الاعلام الامني في حينه.

واليونيسف هي منظمة الامم المتحدة للطفولة، حيث تحرص على دعم حقوق كل طفل ورفاهيته في كل شيء نقوم به.



نعمل، بالتعاون مع شركائنا، في 190 دولة وإقليما، لكي نترجم هذا الالتزام إلى افعال عملية واقعية، مع تركيز جهودنا بشكل خاص على الوصول إلى الأطفال الذين ينتمون إلى الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة واقصاءً، من أجل جميع الأطفال، وفي كل مكان.

PUKmedia / عن اعلام بعثة الامم المتحدة في العراق ‌

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