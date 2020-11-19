محافظ الانبار: اتفقنا مع السعودية على ادارة ساحات التبادل في عرعر من قبل شركات عراقية

2020/11/19 | 10:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، الاتفاق مع الجانب السعودي على إدارة ساحات التبادل في منفذ عرعر الحدودي من قبل شركات استثمارية عراقية.وقال الدليمي في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، تابعه “النور نيوز”، ان “منفذ عرعر الحدودي سيكون من اهم المنافذ التجارية، ومن المؤمل ان تدخل عبره قريبا كميات كبيرة من …

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