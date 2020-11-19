رئيس اللجنة المالية يطالب الحكومة بارسال موازنة ٢٠٢١ بالسرعة الممكنة

2020/11/19 | 10:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالب رئيس اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري يوم الاربعاء ١٨/١١/٢٠٢٠ الحكومة بضرورة ارسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ بالسرعة الممكنة لغرض الاسراع بتشريعه.وقال الجبوري ان “قانون الادارة المالية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل يشير في المادة (١١) منه التي نصت على ان يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية واقراره …

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