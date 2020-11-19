القبض على متهمين بإثارة المشاجرات في ميسان

2020/11/19 | 10:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، القبض على متهمين بإثارة المشاجرات في قضاء الميمونة.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز قسم شرطة قضاء الميمون، وبمشاركة قوة من فوج طوارئ ميسان الخامس تمكنت من إلقاء القبض على طريفي مشاجرة، وضبط سلاح ناري نوع …

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