رئيس الوزراء يأمر بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات العسكرية

2020/11/19 | 10:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقياصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، امس الاربعاء، امراً يأمر بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات العسكرية. وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان تلقت المستقبل نسخة منه، ان» الكاظمي واكراما لتضحيات جيشنا الباسل المستمرة يأمر بإعادة العمل بنظام البديل لكافة الوحدات والتشكيلات والقيادات».

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