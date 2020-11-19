العراق «فاقد السيطرة» على الأوضاع المالية

2020/11/19 | 10:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميأكدر وزير المالية، أمس الأربعاء، أن أكثر من 450 إجراء يجب اتخاذه لتحقيق أهداف ومعالجات الورقة البيضاء، وفيما رجحت اللجنة المالية البرلمانية لجوء الحكومة إلى الاقتراض في موازنة 2021، رفضت اللجنة اتباع الادخار الاجباري لرواتب الموظفين.وقال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، خلال ندوة اقتصادية عقدها المجلس الاقتصادي العراقي لمناقشة الورقة البيضاء، إنه «في أول اجتماعات مجلس الوزراء اتفقنا على تشكيل لجنة لمعالجة الأزمة المالية تتألف من خمسة اشخاص». وأضاف، أن «اللجنة بدأت بالعمل على الورقة البيضاء بالتعاون مع خمسة خبراء عراقيين آخرين وكانت نواة لجنة اعداد الورقة البيضاء 10 أشخاص ثم توسعت لتشمل 40 شخصاً».وتابع علاوي «بدأنا بعد السرد التاريخي لأسباب تردي الوضع الاقتصادي بتحليل اسباب مشكلة انخفاض انتاجية الموظف العراقي وتأشير حالات التراجع المستمر في الاقتصاد العراقي الى ان اصبحت الدولة فاقدة للسيطرة على ماليتها». واشار وزير المالية «توصلنا في النتيجة الى إقرار أكثر من 450 إجراءً يجب اتخاذها لتحقيق اهداف ومعالجات الورقة البيضاء، فضلا عن وجود ملاحق سوف تصدر للورقة البيضاء». وكانت الندوة الاقتصادية قد عقدت برعاية اللجنة المالية النيابية ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وبحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية د.علي علاوي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار، ورئيس المصرف العراقي للتجارة سالم الجلبي، ومستشار رئيس الوزراء محمد الحكيم، ومنظمات اقتصادية. بدوره، اكد عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان أن هناك توجه نيابي بضغط النفقات العالية في بعض الوزارات ومطالبة الحكومة الى زيادة الإيرادات، فيما أوضحت حقيقة وجود مقترح بتضمين موازنة 2021 الادخار الاجباري.وقال ذيبان إن “موازنة ٢٠٢١ ستشهد خفض النفقات غير الضرورية للرئاسات والوزارات السيادية وأصحاب الدرجات الخاصة والعمل على زيادة الإيرادات”.وأضاف أن “اللجنة المالية النيابية تعمل منذ الآن على وضع خطة لزيادة موارد الدولة من خلال المنافذ الحدودية والضرائب والاتصالات وقطاعات أخرى وعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية».وأشار ذيبان إلى أن “هناك توجه لدى الحكومة سابقا وحاليا ادخار جزء من رواتب الموظفين إجباريا وقد وقفنا بالضد من أي مقترح يمس شريحة الموظفين وكذلك المتقاعدين”، مبينا أن “موازنة ٢٠٢١ ستسهد الى تعظيم الايرادات الضريبية وغير الضريبية دون تحميل المواطن اي اعباء اضافية مالية او المساس بالرواتب”.كما اكدت عضو مجلس النواب سهام شنون ان موازنة عام 2021 ستصل الى البرلمان نهاية الشهر الجاري بحسب ما وعد به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقالت شنون ان “الحكومة سترسل موازنة 2021 نهاية الشهر الجاري وانها ستختلف تماما عن قانون تمويل العجز لان القانون سيرسل كاملا مثل قوانين الموازنات السابقة”، مبينة أن “هذا الموعد أكده ووعد به الكاظمي».وأضافت ان “موازنة العام المقبل ستتضمن طلب الحكومة باقتراض جديد الا ان البرلمان سوف يحدد الحكومة بابواب صرف القرض وتحديد المبلغ كما حصل في قانون تمويل العجز المالي الذي اقره البرلمان قبل أيام ” .وأشارت شنون الى ان “الكرد أيضا سيسعون الى نفس الأسلوب الذي اتبعوه خلال مناقشة قانون العجز المالي الا ان النواب من مختلف الكتل السياسية مازالوا مصرين على ذات موقفهم الذي يفرض على الإقليم تسليم نفط الإقليم للحكومة الاتحادية وكذلك إيرادات المنافذ الحدودية ضمن الرقعة الجغرافية للإقليم” .

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