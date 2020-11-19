2020/11/19 | 10:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيتظاهر آلاف الألمان خارج الحواجز التي تطوق المركز الحكومي في برلين، احتجاجا على إجراءات إبطاء تفشي فيروس كورونا، حيث ناقش نواب البرلمان مشروع قانون من شأنه تعزيز قدرة المسؤولين على فرض قيود.وبسبب المخاوف الأمنية، تم حظر سلسلة من الاحتجاجات خارج مبنى البرلمان الألماني «البوندستاغ»، كما تم وضع سياج حول منطقة واسعة، من ضمنها البوندستاغ والمكاتب البرلمانية القريبة والمستشارية الاتحادية والمقر والمكاتب الرئاسية، في حال قرر أي متظاهر تتحدى الحظر.وجرى مراقبة الحشود بواسطة مروحيات الشرطة، بينما وضعت شاحنات خراطيم المياه في مكان قريب تحسبا للحاجة إليها.خارج الأطواق المعدنية، تجمع المتظاهرون بالقرب من بوابة براندنبورغ التاريخية وفي الشوارع وعلى الجسور.وعلى غرار معظم الاحتجاجات ضد قيود فيروس كورونا، جاء المتظاهرون من جميع مناحي الحياة، بدءا من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، كما اشتملوا على العائلات والطلاب وغيرهم.وكتب على إحدى اللافتات التي حملها المحتجون «نريد استعادة حياتنا».وكتب على أخرى: «ضعوا البنوك تحت المراقبة وليس المواطنين».وفق أسوشيتد برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا: تظاهرات بالآلاف ضد «قيود كورونا») نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانيا: تظاهرات بالآلاف ضد «قيود كورونا») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).