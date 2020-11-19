2020/11/19 | 10:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس افتتاح فرع للمصرف في منفذ عرعر الحدودي لتوسيع عملية التبادل التجاري بين العراق والسعودية.

وقال بيان للمصرف إنه “تم افتتاح فرع عرعر الحدودي مع الجانب السعودي بحضور مدير عام مصرف الرافدين ووزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي ومحافظي الأنبار وكربلاء وقائدي شرطة الأنبار والحدود ومسؤولين اخرين”.

وأضاف ان “افتتاح الفرع سيسهم بشكل كبير في إنعاش وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية وتطوير الاقتصاد الوطني وتوفر السيولة النقدية وزيادة التعاون الاستثماري”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول مصرف عراقي يفتتح فرعًا له في منفذ عرعر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول مصرف عراقي يفتتح فرعًا له في منفذ عرعر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).