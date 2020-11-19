رئيس هيئة الحشد الشعبي ووزيرة الهجرة والمهجرين يناقشان ملف إكمال عودة النازحين

2020/11/19 | 10:47 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ ناقش رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض مع وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو ، ملف إكمال عودة النازحين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الهيئة:" انه جرى خلال اللقاء بحث ملف إكمال عودة النازحين في المناطق المحررة، واكد الجانبان على أهمية تنسيق الجهود الحكومية المشتركة لاستكمال عودتهم إلى مناطق سكناهم".وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي:" ان هيئة الحشد الشعبي مستمرة في تقديم الدعم والإسناد لتسهيل مهمة الوزارة بتأمين عودة العوائل النازحة الى ديارها الاصلية، مؤكداً أن دماء الشهداء كانت سبيلاً لتحقيق النصر وتحرير الأرض من دنس عصابات داعش، واليوم لن يتوانى أبطال الحشد في بذل المزيد من الجهود لإعادة النازحين إلى مناطقهم وترسيخ السلم والاستقرار في تلك المناطق".من جانبها، اثنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق على جهود الحشد الشعبي في تسهيل الإجراءات الأمنية المتعلقة بعودة النازحين إلى مناطقهم./انتهى7

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