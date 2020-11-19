2020/11/19 | 10:47 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفاضٌ بعدد إصابات كورونا في ذي قار اليوم بعد ارتفاعٍ ملحوظٍ لليومين الماضيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/19 | 10:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاضٌ بعدد إصابات كورونا في ذي قار اليوم بعد ارتفاعٍ ملحوظٍ لليومين الماضيين) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاضٌ بعدد إصابات كورونا في ذي قار اليوم بعد ارتفاعٍ ملحوظٍ لليومين الماضيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).