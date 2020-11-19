2020/11/19 | 10:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، برقية تعزية بوفاة محافظ اربيل فرست صوفي، بعد معاناة من اصابته بفايروس كورونا.

فيما نص التعزية:

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ رحيل محافظ اربيل فرست صوفي، تعازينا لعائلة واقرباء الراحل، نشارككم الاحزان.

نبتهل الى الله عزوجل ان تكون خاتمة الاحزان ويسكن الراحل فسيح جناته.

PUKmedia‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المكتب السياسي يعزي بوفاة محافظ اربيل) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المكتب السياسي يعزي بوفاة محافظ اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).