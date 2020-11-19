برلمانيون يطالبون بتفاصيل اتفاق نفطي بين الاقليم وتركيا

2020/11/19 | 10:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب 32 برلمانيا، رئاسة برلمان كوردستان، الى جلسة خاصة بشأن اتفاقية نفطية بين حكومة اقليم كوردستان وتركيا مدتها 50 عاما، مؤكدين عدم معرفتهم بتفاصيلها.

واوضح البرلماني عباس فتاح لـPUKmedia: ان نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان، تطرق خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا الى اتفاقية نفطية امدها 50 عاما مع تركيا، موضحا، ان برلمان كوردستان ليس لديه اي معلومات حول تفاصيل الاتفاقية التي تتطلب الشفافية بظروف المشاكل المالية مع الحكومة العراقية.

واضاف: ان منافع كشف الاتفاقية النفطية ضرورية، وكان يفترض وصول تفاصيلها الى برلمان كوردستان وبما يصب من مصلحة شعب كوردستان.

واكد ان الحكومة تستطيع ارسال من يمثلها لبحث الاتفاقية وفي حال تعذر ذلك تستطيع في الاقل ارسال نصها الى برلمان كوردستان.

وبحسب المذكرة: ان الخطوة تأتي لتقييم وبحث تفاصيل الاتفاق ومنافعه واضراره لشعب كوردستان وتأثيره على الاتفاقية النفطية المبرمة بين بغداد واربيل .

PUKmedia خاص‌

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