جيش أستراليا يقر بقتل مدنيين أفغان بشكل غير قانوني

2020/11/19 | 10:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعترف الجيش الأسترالي، الخميس، بقتل مدنيين أفغان، بشكل غير قانوني، على يد قوات خاصة تابعة له خلال العمليات في أفغانستان.جاء ذلك في تصريحات لقائد الجيش الأسترالي، أنغوس كامبل، كما نقلتها وكالة “فرانس برس”.وأقر كامبل بوجود أدلة موثوق بها على أن جنودا من القوات الخاصة الأسترالية “قتلوا بشكل غير قانوني” ما لا يقل عن 39 مواطنا أفغانيا من المدنيين وغير المحاربين، وذلك استنادا إلى تحقيق أجرته كانبيرا على مدى سنوات.وقال الجنرال أنغوس كامبل: “إلى الشعب الأفغاني، وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية، أقدم بكل صدق، ودون أي تحفظ، اعتذاري عن أي مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون”.ولفت إلى أنه أوصى بمحاكمة هؤلاء الجنود بتهم ارتكاب جرائم الحرب.



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