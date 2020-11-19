الصراع السني يشتد.. تحالف القوى: الجبهة العراقية تحاول الانتقام منا

2020/11/19 | 10:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اعتبر تحالف القوى العراقية، الخميس، الحديث عن جمع ١٠٠ توقيع لاقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تندرج ضمن إجراءات انتقامية يتخذها تحالف الجبهة العراقية.وقال نائب رئيس الكتلة رعد الدهلكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحديث عن جمع ١٠٠ توقيع لاقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مجرد كلام اعلامي”، مؤكدا أنه “لم نشاهد أي توقيع واحد لغاية الان”.وأضاف الدهلكي، أن “تحالف الجبهة العراقية يخوض حربا إعلامية يراد منها ايهام المناطق المحررة”، مشيرا الى أن “تحالف القوى مستعد لمناقشة اسباب مطالبة اقالة الحلبوسي مهنيا وليس سياسيا”.ولفت الدهلكي إلى أن “اقالة الحلبوسي تندرج ضمن طموح الجبهة العراقية تزعم الرئاسة ليس إلا”.



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