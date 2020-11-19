زيباري يحذر الحكومة العراقية من أسوأ سيناريو في الذكرى الاولى لمقتل المهندس وسليماني

2020/11/19 | 10:55 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، الحكومة العراقية من مواجهة “أسوأ سيناريو” في الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس السابق للحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي سابقاً أبو مهدي المهندس.زيباري ذكر في تغريدة … Readmore

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