الكونغرس الامريكي يعيد انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب

2020/11/19 | 10:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد النواب الديموقراطيون في الكونغرس الأميركي انتخاب نانسي بيلوسي البالغة 80 عاماً رئيسة لمجلس النواب لولاية جديدة ولتكون أقوى شخصية في الكونغرس خلال ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن.وقال المجمع الانتخابي الديمقراطي في تغريدة على تويتر “تهانينا لرئيسة مجلس النواب … Readmore

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