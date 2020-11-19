حركة العدل والاحسان تطالب الكاظمي بالتراجع عن اتفاق الأوقاف المؤسف

2020/11/19 | 10:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقالت حركة العدل والاحسان، انه في الوقت الذي استبشر فيه العراقيّون خيراً بتولي حكومة السيد مصطفى الكاظمي لمقاليد الأمور في إدارة البلاد ، بعد رفعها لشعار الاصلاح ومحاربة الفساد وإنصاف العراقيين ، فوجئ أهل السنة، أحد المكونات الأساسية للشعب العراقي، بصاعقة الاتفاق المشترك بين ديواني الوقف السني والشيعي لحسم موضوع أملاك الوقف السني، …

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