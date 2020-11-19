الزراعة العراقية: تجهيز الفلاحين بما يزيد عن 70 ألف طن من البذور

2020/11/19 | 11:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الزراعة العراقية، من خلال دائرة فحص وتصديق البذور، اليوم الخميس، تجهيز أكثر من 70 ألف طن من البذور وحسب المواصفات العراقية، من مجموع الكميات المنتجة والبالغة 480 ألف طن؛ لأجل توزيعها على المزارعين.وأضافت الوزارة، في بيان لها، …

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