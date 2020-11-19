2020/11/19 | 11:05 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اليوم الخميس في مكتبه، وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو .وجرى خلال اللقاء بحث ملف إكمال عودة النازحين في المناطق المحررة، واكد الجانبان على أهمية تنسيق الجهود الحكومية المشتركة لاستكمال عودتهم إلى مناطق سكناهم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..فالح الفياض يبحث مع ايفان جابرو اوضاع النازحين 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو ..فالح الفياض يبحث مع ايفان جابرو اوضاع النازحين) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو ..فالح الفياض يبحث مع ايفان جابرو اوضاع النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).