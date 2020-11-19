الرئيس الفرنسي يبحث مع مسؤولي الديانة الاسلامية تشكيل مجلس للأئمة

2020/11/19 | 11:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون استقبل مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا الذين عرضوا أمامه، بناءً على طلبه، الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة يكون مسؤولاً عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في فرنسا وسحبها منهم عند الاقتضاء.وقالت … Readmore

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