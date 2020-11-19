الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس

2020/11/19 | 11:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان الفلسطينيين، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.واعتقلت قوات الاحتلال، في القدس المحتلة، أشرف السلايمة من بيت حنينا في القدس المحتلة.



أما في طوباس شمال الضفة الغربية، فاعتقلت يوسف صوافطة.وفي جنين، اعتقلت علاء عمر زكارنة من بلدة قباطية، أما في بيت لحم، فطال الاعتقال رائد خليل العمور من بلدة تقوع قضاء بيت لحم.وداهمت قوات الاحتلال أحياء عدة في مدينة الخليل، وفتشت المنازل في المنطقة الجنوبية وفي بلدة يطا.ونصبت حواجز عسكرية عدة عند مدخلي بلدتي بني نعيم وحلحول.ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.



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