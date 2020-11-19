"تهديدات إلكترونية" صينية روسية إيرانية تستهدف كندا

2020/11/19 | 11:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تقرير صادر عن الهيئة الكندية المختصة بالأمن الإلكتروني من أن برامج ترعاها الحكومات في الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية تشكل أكبر تهديدات في مجال التكنولوجيا المتطورة لكندا.

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