2020/11/19 | 11:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، الاطاحة بخلية ارهابية نائمة في كركوك.وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، ان “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من تفكيك والقاء القبض على خلية ارهابية نائمة مكونة من اربعة ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك”.واضافت، انه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطاحة بخلية ارهابية نائمة في كركوك المركز الخبري الوطني.

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