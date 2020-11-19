2020/11/19 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن قسم الشرطة النهرية من انقاذ حياة

أحد المواطنين بعد سقوط عجلته في نهر

الحسينية ،

ونقل بيان لشرطة كربلاء حصلت وكالة نون

عليه اليوم ان مفرزة من الشرطة النهرية

باشرت فور سماعها نداء بوجود حادث غرق

ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور : انقاذ حياة مواطن بعد حادث سقوط عجلته في أحد الأنهار بكربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور : انقاذ حياة مواطن بعد حادث سقوط عجلته في أحد الأنهار بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).