2020/11/19 | 11:11 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دفع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته
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دونالد ترامب، 3 ملايين دولار ضمن
إجراءات تقدمه بطلب لإعادة فرز أصوات
الناخبين في مقاطعتين مواليتين
للديمقراطيين بولاية ويسكونسن.
ومن المنتظر أن تبدأ إجراءات إعا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يدفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز الاصوات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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