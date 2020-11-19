ترامب يدفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز الاصوات

2020/11/19 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته

دونالد ترامب، 3 ملايين دولار ضمن

إجراءات تقدمه بطلب لإعادة فرز أصوات

الناخبين في مقاطعتين مواليتين

للديمقراطيين بولاية ويسكونسن.

ومن المنتظر أن تبدأ إجراءات إعا

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