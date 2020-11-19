وزارة النفط العراقية تدعو الشركات العالمية للتنافس لتنفيذ مشروع مصفى الفاو

2020/11/19 | 11:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار اسماعيل الشركات العالمية للمشاركة في التنافس لتنفيذ مشروع مصفى الفاو الاستثماري بطاقة (300) الف برميل باليوم، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية لزيادة الطاقة الانتاجية من المشتقات النفطية وفق مواصفات فنية عالية … Readmore

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