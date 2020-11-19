مساعي في مجلس الشيوخ الامريكي لمنع بيع طائرات أف-35 للامارات

2020/11/19 | 11:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مسعى لمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من بيع الإمارات 50 مقاتلة شبح من طراز إف-35، معربين عن قلقهم من هذه الصفقة التي يُنظر إليها على أنها مكافأة للدولة الخليجية على اعترافها بإسرائيل.لكن … Readmore

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