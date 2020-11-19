العمل النيابية تحذر الحكومة والقضاء من مخاطر “تكدس السجناء”

2020/11/19 | 11:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..حذرت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية , الخميس , الحكومة ومجلس القضاء من خطورة تكدس اعداد هائلة من الموقوفيين في السجون العراقية التي لاتستوعب اعداد الموقوفين والسجناء بما يتناسب مع معايير حقوق الانسان.وقالت عضو اللجنة النائب نهلة حمد الصالح في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تكدس اعداد كبيرة من الموقوفين والسجناء باتت مخيفة من حيث الواقع الصحي خوفا من انشار وباء كورونا في تلك السجون”، محذرة الحكومة والقضاء من “انتشار الامراض الأمر الذي سيجعلهما في موقف صعب شعبيا ودوليا ” .وأضافت ان ” الحكومة والقضاء يجب مراعاة والاهتمام بتقرير مفوضية حقوق الانسان العراقية الذي حدد بوجود ما يقرب من 60 ألف نزيل في السجون بين موقوف ومحكوم في حين ان القدرة الاستعابية لتلك السجون تقدر بـ 10 ألف بحسب تقرير اللجنة واتقديرات لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ” .وأشارت الصالح إلى أن “احد الحلول السريعة هي تشكل لجان قضائية لحسم قضايا الموقوفين الذين لم تثبت ادانتهم وكذلك إيجاد مواقف جديد مؤقتة للتخفيف عن الزخم الحاصل في السجون ” .



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