المالية النيابية تدعو للحكومة للتعجيل بارسال موازنة العام المقبل

2020/11/19 | 11:18 - المصدر: NRT عربية

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعت اللجنة المالية النيابية، الخميس، الحكومة، للتعجيل بإرسال مشروع موازنة العام المقبل الى البرلمان، مؤكدة عدم معرفتها بحصة إقليم كوردستان لعام 2021.





وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح له اليوم (19 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "الحكومة وعدتنا بإرسال مشروع قانون موازنة عام 2021 في نهاية الشهر الجاري، أو في بداية شهر كانون الأول المقبل"، مؤكدا أن اللجنة أرسلت كتابا إلى الحكومة للتأكيد على إرسال الموازنة".

وأضاف، أن "اللجنة لا تعلم ما هي تفاصيل الموازنة وشكلها، لكن يجب أن يكون التصميم مختلفا، وعدم الذهاب إلى موازنة بنود"، مؤكدا "عدم الاطلاع على حصة إقليم كردستان في موازنة العام المقبل".

وأشار إلى أن "في موازنة البنود كانت المادة العاشرة معروفة بمادة الإقليم، أما الأنموذج الجديد فلم تطلع اللجنة المالية عليه".

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن "الحكومة ستقدم موازنة العام المقبل خلال شهر"، مبينا أنه "في حال عدم التصويت على القانون قبل شهر كانون الثاني المقبل فإن الحكومة ستواجه مشكلة في دفع رواتب الموظفين".

A.Sh

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