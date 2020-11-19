المالكي يبعث برقية تعزية بوفاة محافظ اربيل فرست صوفي

2020/11/19 | 11:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، برقية تعزية الى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بوفاة محافظ أربيل فرست صوفي.وأدناه نص برقية التعزية: “بِسْم الله الرحمن الرحيم كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ صدق الله … Readmore

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