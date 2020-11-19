مفوضية حقوق الانسان تقترح حل وزارة الهجرة والمهجرين بعد اغلاق جميع مخيمات النزوح

2020/11/19 | 11:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت مفوضية حقوق الانسان، حلّ وزارة الهجرة والمهجرين، ودمج موظفيها بوزارات خدمية أخرى.وقال عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة بموقع تويتر إنه “بما أن الحكومة العراقية قد قررت اغلاق جميع مخيمات النازحين، ولكون دور وزارة الهجرة والمهجرين يتعلق بالنزوح … Readmore

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