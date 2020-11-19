سياسي تركماني: الأحزاب الكردية تحاول خلق مشاكل أمنية في كركوك

2020/11/19 | 11:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كركوك..اتهم السياسي التركماني فوزي أكرم ترزي، الخميس، الأحزاب الكردية بمحاولة “خلق” المشاكل الأمنية في كركوك، في محاولة لإعادة قوات البيشركة إلى المدينة.وقال ترزي في تصريح لـ/المعلومة/، إن”الإعلام الكردي يحاول تأجيج الأوضاع الأمنية، وهنالك إرهاب سياسي، وهو أخطر من تنظيم ويهدف لإثارة الرعب والخوف في صفوف الأهالي”.وأضاف أنه”مع اقترابنا من موعد الانتخابات المبكرة، فأننا لدينا مخاوف التصعيد الأمني في كركوك، في محاولة لتأجيج الشارع قوميا وطائفيا، في سبيل الضغط على الحكومة من أجل إعادة انتشار قوات البيشمركة في المدينة وأطرافها”.وتابع ترزي أنه “لاننكر وجود تحركات لتنظيم داعش في جنوب كركوك، لكنها تبقى مسيطر عليها من قبل القوات الأمنية الاتحادية، وليست بهذه المبالغة التي يتحدثون عنها قادة الكرد ووسائل إعلامهم”.انتهى 15 ع

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