الاعرجي يبحث مع فؤاد حسين وماثيو تولر جدولة الانسحاب الأميركي من العراق

2020/11/19 | 11:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع كل من وزير الخارجية فؤاد حسين وسفير واشنطن في بغداد ماثيو تولر وقائد التحالف الدولي جدولة الانسحاب الأميركي من العراق.

وتضمن الاجتماع المشترك مناقشة التعاون بين التحالف الدولي والقوات العراقية ضد تنظيم داعش، والتأكيد على أن جميع تحركات قوات التحالف تكون بموافقة الجانب العراقي، واستمرار المباحثات بشأن جدولة الانسحاب وصولا إلى الاتفاق النهائي بشأن إعادة انتشار القوات الأميركية خارج العراق.

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