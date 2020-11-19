2020/11/19 | 11:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال منتسب في المرور بقضاء الكرمة.

وقال قائممقام قضاء الكرمة احمد مخلف، أن مجموعة مسلحة ترتدي الزي العسكري قامت بالهجوم على بيت منتسب يعمل في المرور في قضاء الكرمة بالأنبار وحرقت بيته وسيارته بعد اغتياله، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يرتدون الزي العسكري يغتالون منتسب مرور ويحرقون منزله بقضاء الكرمة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يرتدون الزي العسكري يغتالون منتسب مرور ويحرقون منزله بقضاء الكرمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).