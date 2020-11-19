العنكوشي ينتصر على كورونا

2020/11/19 | 11:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، تماثله للشفاء بعد اصابته بفيروس كورونا.

وقال العنكوشي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نتائج الفحوص الطبية، ظهرت وكانت سلبية والحمد لله مما يعني شفائي من الفيروس”.

واضاف ان “الفترة المقبلة ستشهد تواجدي في مباريات وتدريبات النادي، حيث نسعى الى تحقيق نتائج ايجابية في مسابقة الدوري الممتاز”.

يذكر ان العنكوشي هو اول رئيس نادي يستثمر من ماله الخاص.



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