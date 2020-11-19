النمط السوفياتي من بناء الدولة القومية في التاريخ الحديث (3) - عبدالله تركماني

2020/11/19 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_تركماني 3 - المرحلة الثالثة: مرحلة العودة إلى الاتفاقيات السرية (1940 - 1953)في ظروف معقدة وصعبة (الغزو الياباني للأراضي السوفياتية في الشرق، وتنكّر فرنسا لالتزاماتها نحو تشيكوسلوفاكيا، وخيانة الدول الغربية للجمهورية الإسبانية، والاتفاق البريطاني - الياباني، ووصول المحادثات السوفياتية مع بريطانيا وفرنسا إلى مأزق) تلقّت حكومة الاتحاد السوفياتي عرضاً من ألمانيا بتوقيع معاهدة عدم اعتداء، وبالفعل تم توقيع ......





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