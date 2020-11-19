2020/11/19 | 11:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- طالب إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد المنتخبات الوطنية بضرورة فرض مزيد من السيطرة على اللاعبين خلال فترات التوقف الدولي، لتجنت إصابتهم بفيروس كورونا.وكشف سيريزو عن آخر كلماته لأنطوان جريزمان قبل رحيله إلى برشلونة.وقال سيريزو في تصريحات لإذاعة كادينا سير الإسبانية: “على المنتخبات الوطنية أن تضحي مثلما ضحت الأندية، وتتمتع بقدر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس أتلتيكو يفتح باب العودة أمام جريزمان المركز الخبري الوطني.

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