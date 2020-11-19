هيغواين يقسو على ميسي ورونالدو

2020/11/19 | 11:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- فاجأ الأرجنتيني غونزالو هيغواين مهاجم منتخب الأرجنتين السابق عشاق مواطنه ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، باستبعادهما من قائمة أفضل ثلاثة لاعبين بالنسبة لنجم فريق إنتر ميامي الأميركي.وقال هيغوايين إن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم حاليا بالنسبة له هم مهاجم بايرن ميونيخ، الألماني روبرت ليفاندوفسكي، والنرويجي الشاب إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند […]

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