وزير العمل العراقي يوجه بإعداد مقترح لإيجاد حلول لموضوع الكفيل الضامن للمقترض

2020/11/19 | 11:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، عادل الركابي، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل.وناقش الاجتماع، بحسب بيان للوزارة، المواضيع المتعلقة بتبسيط الإجراءات للمقترضين وإنجاز المعاملات بالسرعة الممكنة، ومتطلبات …

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