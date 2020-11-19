كربلاء تطالب باطلاق مستحقات الفلاحين لمحصول الذرة الصفراء

2020/11/19 | 11:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..طالب الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في كربلاء، الخميس، الحكومة المركزية باطلاق مستحقات الفلاحين لمحصول الذرة الصفراء لموسم العام الماضي.وقال رئيس الاتحاد وليد الكريطي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المزراعين بدأوا بحصاد وتسويق محصول الذرة الصفراء، ومن المتوقع ان يسوقوا 5811 طن، حيث توسعت خطة هذا العام عن الاعوام السابقة بالمساحات المزروعة وبالكميات المسوقة”.واضاف الكريطي ان “على الحكومة المركزية إطلاق مستحقات الفلاحين للعام الماضي بالاضافة الى مستحقات هذا العام، ليتمكنوا من زراعة أراضيهم”، داعيا وزارة الصناعة الى “ايجاد منافذ تصنيعية أخرى لمحصول الذرة الصفراء كصناعة الزيوت واستعمالها كبذور بدل استيرادها”.



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