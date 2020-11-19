حقوق الانسان : عدد المودعين في السجون قرابة الـ 60 الف نزيل

2020/11/19 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان، عن وصول عدد المودعين في السجون الى ما يقارب ستين ألف نزيل بين موقوف وسجين حتى شهر أيلول الماضي.

وقال عضو المفوضية انس العزاوي في تصريح صحفي إن المفوضية طالبت كثيرا عبر بيانات وكتب رسمية رئاسة الوزراء ووزارتي العدل والصحة من اجل تقليل الاكتظاظ في السجون

وأشار الى ان الخدمات الطبية المقدمة لهؤلاء النزلاء قد تكون شحيحة او لا تصل في الوقت المناسب، معربا عن خشيته من تطور هذا الموقف .

وأكد العزاوي أن مديرية الاصلاح في وزارة العدل تعمل على تطويق الازمة والمصابين بين مدة واخرى، لكن اصابات كبيرة بكورونا سجلت ومع ذلك لم يتم تسجيل اي تحرك لتقليل الاكتظاظ بالسجون عدا من أطلق سراحهم بموجب المرسوم الذي اصدره رئيس الجمهورية.

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