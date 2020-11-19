فساد بقيمة 105 مليون دولار لمسؤولين من وزارة النفط العراقية

2020/11/19 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقي القبض على رجل استرالي ورجلين اثنين مطلوبين في قضية فساد دولية بقيمة أكثر من مليار دولار شملت مسؤولين عراقيين، في عقود لتطوير وتركيب أنابيب النفط البرية والبحرية المصممة لزيادة قدرة العراق على تصدير النفط الخام.

وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن الاعتقال جاء نتيجة تحقيق دولي استمر تسع سنوات مع سلطات بريطانية وأميركية تبحث في رشاوى يُزعم أنها استهدفت مسؤولين من وزارة النفط العراقية.

وزعمت الشرطة أن ما قيمته مئة وخمس ملايين دولار من مدفوعات مشبوهة تم دفعها عبر مقاولين من أطراف ثالثة، استهدفوا شركة نفط الجنوب العراقية ووزارة النفط العراقية، وهما المسؤولان عن موافقات العقود في الوزارة.

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