2020/11/19 | 11:34 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هلع بمحيط "المنطقة الخضراء" في بغداد) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هلع بمحيط "المنطقة الخضراء" في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).