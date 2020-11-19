التطبيعية تعلن قائمة المحرومين في الجولة الرابعة من الممتاز

2020/11/19 | 11:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أصدرت الهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي قائمة بأسماء اللاعبين المحرومين من مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وضمت القائمة خمسة لاعبين وهم كل من أحمد خالد لاعب نفط ميسان بسبب البطاقة الحمراء ولاعبي الديوانية محمد سعيد وحمود مشعان للسبب ذاته، كما ضمت القائمة اسم لاعب الطلبة مهند رزيج لحصوله على ثلاثة إنذارات، وصاموي ايكو لاعب أمانة بغداد لتعرضه للطرد.

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