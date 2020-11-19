جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ ’حملة كبرى’ في 4 محافظات

2020/11/19 | 11:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الخميس، إن جهاز مكافحة الارهاب شرع بتنفيذ "حملة كبرى" لملاحقة بقايا عناصر داعش في أربع محافظات.



وذكر رسول في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تشرين الثاني 2020)، انه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نفذت قوات جهاز مُكافحة الإرهاب حملة كُبرى لمُلاحقة بقايا عصابات داعـش الإرهابية في مُحافظات {ديالى،كركوك، نينوى ، الأنبار}".

واضاف رسول ان "جهاز مُكافحة الإرهاب باشر عملياته بإلقاء القبض على عُنصر إرهابي في مدينة الموصل تلاه واجبين آخرين أسفرا عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين اثنان منهم في قضاء الفلوجة والآخر في مُحافظة كركوك".

وتابع رسول انه "تنفيذًا لأمر القائد العام للقوات المُسلحة بالاهتمام بالملف الأمني في مُحافظة ديالى باشر جهاز مُكافحة الإرهاب، بسلسلةٍ من الواجبات أسفرت عن إلقاء القبض على (4) إرهابيين بينهم عُنصر خطير ينتمي لعصابات داعـش الإرهابية".

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