2020/11/19 | 11:36 - المصدر: سفن سكاي

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مترجم ل7sky

(بي بي سي) /سجلت الولايات المتحدة أكثر من 250 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا ، وهي علامة قاتمة خصوصا البلاد ستشهد ارتفاع الحالات مرة أخرى.

وفقًا لجامعة جونز هوبكنز ، بلغت عدد الوفيات في البلاد حتى الآن 250،029 وحوالي 11.5 مليون أصابه.

وفي حديث مع بي بي سي يوم الأربعاء ، قال الدكتور أنتوني فوسي أحد كبار الأمراض المعدية في الولايات المتحدة ، إن البلاد “تسير في الاتجاه الخاطئ في وقت غير مستقر للغاية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الولايات المتحدة تسجل ربع مليون حالة وفاة بسبب فيروس كورونا 7 SKY TV.

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