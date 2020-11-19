"هل انشقت السماء وابتلعته؟".. والدة طيار سعودي مفقود في الفلبين تنتقد مجريات التحقيق

2020/11/19 | 11:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سفارة الرياض في الفلبين، أمس الأربعاء، أنّ وفداً أمنياً سعودياً وصل إلى مانيلا، للتنسيق ومعرفة مصير التحقيقات الجارية والإجراءات في قضية اختفاء الطيار السعودي، عبدالله الشريف.

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