وزيرة الهجرة تشيد بجهود الحشد الشعبي في تسهيل عودة النازحين

2020/11/19 | 11:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أشادت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، الخميس، بجهود الحشد الشعبي في تسهيل عودة النازحين الى مناطق سكناهم.وذكر بيان لمكتب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن الأخير “استقبل في مكتبه وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو، وبحث معها ملف إكمال عودة النازحين في المناطق المحررة”.وأضاف إن “الجانبين أكدا أهمية تنسيق الجهود الحكومية المشتركة لاستكمال عودتهم إلى مناطق سكناهم”، مؤكدا ان “وزيرة الهجرة والمهجرين اثنت على جهود الحشد الشعبي في تسهيل الإجراءات الأمنية المتعلقة بعودة النازحين إلى مناطقهم.ونقل البيان عن الفياض قوله، إن “الهيئة مستمرة في تقديم الدعم والإسناد لتسهيل مهمة الوزارة بتأمين عودة العوائل النازحة الى ديارها الأصلية”، لافتا الى أن “دماء الشهداء كانت سبيلاً لتحقيق النصر وتحرير الأرض من دنس عصابات داعش، واليوم لن يتوانى أبطال الحشد في بذل المزيد من الجهود لإعادة النازحين إلى مناطقهم وترسيخ السلم والاستقرار في تلك المناطق”.



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