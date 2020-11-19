رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في كربلاء المقدسة يتحدث عن زيادة في كمية تسويق الذرة الصفراء من الفلاحين الى الحكومة واسبابها

2020/11/19 | 11:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات

الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة

وليد حمد الكَريطي عن وجود فارق كبير في

تسويق الذرة الصفراء من الفلاحين الى

الحكومة نسبة بالعام الماضي من حيث

الكمية والسبب يعود إل

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