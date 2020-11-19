الدوري الإنکليزي مهدد بالإيقاف

2020/11/19 | 11:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثار إعلان رابطة الدوري الإنکليزي

الممتاز الثلاثاء عن رقم قياسي بعدد

إصابات فيروس كورونا المستجد بين

اللاعبين خلال الأسبوع الماضي، القلق

حول إمكانية إيقاف المسابقة.

وأوضحت رابطة "البريميرليغ" أنه

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